ABB Aktie: Alles kein Problem!

Die Aktie von Abb wird anhand verschiedener Faktoren bewertet, darunter Sentiment und Buzz, technische Analyse, Anlegerverhalten und fundamentale Kriterien.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Abb-Aktie in den vergangenen Monaten durchschnittlich aktiv war. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist nur geringe Veränderungen auf, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass der aktuelle Kurs der Abb-Aktie von 36,76 CHF ein gutes Signal zeigt, da er sich mit +8,95 Prozent Entfernung vom GD200 (33,74 CHF) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 35,8 CHF, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Abb-Aktie als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung führt. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei 4 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was zu einer guten Empfehlung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Abb-Aktie mit einem KGV von 19,1 ein verhältnismäßig niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis auf, was sie als günstig erscheinen lässt. Im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt das KGV sogar um 42 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien führt.