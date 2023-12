ABA Chemicals Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Der Aktienkurs von Aba Chemicals liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um 28,71 Prozent niedriger. Dies stellt eine deutliche Unterperformance von mehr als 21 Prozent dar. Auch im Vergleich zur gesamten "Chemikalien"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -8,15 Prozent erzielte, liegt Aba Chemicals mit einer Rendite von -28,71 Prozent um 20,55 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 7,35 CNH der Aba Chemicals Aktie inzwischen um -4,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Hingegen liegt die Distanz zum GD200 bei -20,63 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aba Chemicals bei 74,5, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" weist einen KGV-Wert von 0 auf. Daraus ergibt sich, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Aba Chemicals in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung zu. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

ABA Chemicals kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich ABA Chemicals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen ABA Chemicals-Analyse.

ABA Chemicals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...