ABA Chemicals Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aba Chemicals derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 9,24 CNH, während der Aktienkurs bei 7,2 CNH liegt, was einer Abweichung von -22,08 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 7,71 CNH unter dem aktuellen Aktienkurs, was einer Abweichung von -6,61 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aba Chemicals eine Rendite von -28,71 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Chemikalien" liegt die durchschnittliche Rendite bei -8,26 Prozent, wobei die Aba Chemicals mit einem Wert von -20,44 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) kann eingeschätzt werden, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Aba Chemicals beträgt 57,33 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 60 im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aba Chemicals mit einem aktuellen KGV von 74,5 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) auf. Die Branche "Chemikalien" hat einen Wert von 0. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.