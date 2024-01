ABA Chemicals Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Bei Aba Chemicals liegt das aktuelle KGV bei 72, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Chemikalien" als neutral eingestuft wird. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" aus fundamentalen Gesichtspunkten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aba Chemicals-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 57, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 53,48 und bestätigt somit ebenfalls ein neutrales Rating. In Summe ergibt sich daher eine neutrale RSI-Bewertung für Aba Chemicals.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses der Aba Chemicals derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 8,93 CNH liegt, während der Kurs der Aktie bei 7,38 CNH um -17,36 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 7,59 CNH, was einer Abweichung von -2,77 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral" Rating in der technischen Analyse.

Die Stimmung und das Buzz um Aba Chemicals haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Diskussion und Anzahl der Beiträge festgestellt werden konnten.

Zusammenfassend ergibt sich für Aba Chemicals eine "Neutral" Bewertung basierend auf fundamentaler, RSI- und technischer Analyse sowie dem Stimmungsbild und Buzz.