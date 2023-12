ABA Chemicals Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Aktienkurs von Aba Chemicals verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -31,99 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -8,16 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -23,83 Prozent für Aba Chemicals führt. Der "Materialien"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -8,16 Prozent, und Aba Chemicals liegt 23,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse der Stimmung rund um Aba Chemicals auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen von den Nutzern der sozialen Medien im Zusammenhang mit Aba Chemicals diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Aba Chemicals ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 72,65 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aba Chemicals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 9,03 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 7,43 CNH (Unterschied -17,72 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, und die Aktie wird als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt wird die Aba Chemicals-Aktie anhand der verschiedenen Bewertungskriterien als "Neutral" eingestuft.