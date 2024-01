ABA Chemicals Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Dividendenpolitik von Aba Chemicals wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden auszahlt als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 1,31 Prozentpunkte (0,63 % gegenüber 1,94 %). In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Aba Chemicals im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 25 Prozent darunter, mit einer Rendite von -31,99 Prozent. Die Branche "Chemikalien" verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,03 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Aba Chemicals mit 24,96 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aba Chemicals-Aktie von 7,39 CNH mit -17,8 Prozent Entfernung vom GD200 (8,99 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 7,58 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,51 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aba Chemicals-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Anhand des Relative-Stärke-Index (RSI) wird analysiert, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Aba Chemicals liegt bei 37,36 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da Aba Chemicals weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 58,44). Insgesamt erhält das Aba Chemicals-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.