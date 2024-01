ABA Chemicals Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die aktuelle Dividendenrendite von Aba Chemicals beträgt 0,63 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 % für die "Chemikalien"-Branche. Diese Differenz von 1,29 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Aba Chemicals in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -31,99 % verzeichnet, was mehr als 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -7,19 % liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aba Chemicals liegt bei 72, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Aba Chemicals steht bei 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 57,99 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Aba Chemicals.