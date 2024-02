AAR-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Der RSI der Aar liegt bei 23,83, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 54,1 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder sogar umdrehen. Bei Aar wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Dadurch ergibt sich insgesamt ein langfristig positives Stimmungsbild.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für Aar vergeben, was langfristig zu einer positiven Bewertung führt. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führen. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 1,8 Prozent und ein mittleres Kursziel von 63,25 USD, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Aar bei 62,13 USD, was -3,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist und somit eine kurzfristige "Neutral"-Einschätzung ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich eine Distanz von +4,4 Prozent zum GD200, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.