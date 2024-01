AAR-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen die Diskussion von positiven Themen dominiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Aar. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Industrie" hat die Aktie von Aar im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,2 Prozent erzielt, was 1321,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Bezogen auf die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt die mittlere jährliche Rendite 2308,51 Prozent, und Aar liegt aktuell 2245,31 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden alle 4 als "Gut" eingestuft, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 63,25 USD, was auf einen möglichen Anstieg um 5,42 Prozent vom letzten Schlusskurs (60 USD) hindeutet. Somit erhält Aar von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Aar. Die Diskussionsintensität hat zugenommen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Aar.