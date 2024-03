AAR Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Aar liegt derzeit bei 74,48, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt für Aar einen RSI von 41, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Aar daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um Aar können auch über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie hat in diesem Zusammenhang eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren Einstufung als "Gut" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Aar in diesem Punkt eine Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Aar in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,25 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche bedeutet dies eine Underperformance von -330,62 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Aar mit einer Unterperformance von 192,83 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Aar wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.