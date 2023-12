AAR Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Aktienkurs von Aar hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,2 Prozent erzielt, was jedoch im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Unterperformance von 84,23 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 241,16 Prozent, wobei Aar aktuell 177,96 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung bezüglich Aar hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Auch hierfür erhielt Aar eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) wird Aar als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24,1 liegt, was einem Abstand von 23 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,2 entspricht. Daher wurde auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Aar bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 0,44 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhielt Aar eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.