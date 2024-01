AAR Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Die Dividendenrendite von Aar beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnittswert von 0,42 Prozent liegt. Daher erhält Aar eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. In den letzten 12 Monaten erzielte Aar eine Performance von 30,18 Prozent, was eine Outperformance von +9,93 Prozent im Branchenvergleich für die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor übertraf Aar den Durchschnittswert um 14,94 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Analysten geben Aar insgesamt ein "Gut"-Rating, basierend auf 4 positiven Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten. Für die Aktie wird ein durchschnittliches Kursziel von 63,25 USD prognostiziert, was einen Anstieg um 7,55 Prozent vom letzten Schlusskurs (58,81 USD) bedeuten würde. Daher erhält die Aar-Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Fundamental betrachtet wird Aar im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,53 liegt die Aktie 37 Prozent unter dem Branchen-KGV von 31,23, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.