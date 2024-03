AAR Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

In den letzten Wochen wurde bei Aar eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies zeigt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien. In Bezug auf die Stärke der Diskussion erhält Aar daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Aar derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Dieser Unterschied von 17,27 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung von "Schlecht" für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass Aar auf Basis trendfolgender Indikatoren sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 61,38 USD, während der letzte Schlusskurs bei 63,1 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von +2,8 Prozent. Auf kurzfristigerer Basis liegt der letzte Schlusskurs von 62,51 USD ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +0,94 Prozent.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Aktie der Aar insgesamt ein "Neutral"-Ranking. Der RSI7-Wert von 66,59 und der RSI25-Wert von 50,24 führen zu dieser Einstufung.

Zusammenfassend erhält Aar in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Gut"-Bewertung, in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung und auf Basis der technischen Analyse sowie des Relative Strength-Index eine "Neutral"-Bewertung.