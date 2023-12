AAR Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Die technische Analyse der Aktie von Aar zeigt, dass sie derzeit -2,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist und somit kurzfristig als "Neutral" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Gut" betrachtet, da die Distanz zum GD200 sich auf +8,6 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Daher wird die Aktie von Aar in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Bei einer Betrachtung der fundamentalen Daten zeigt sich, dass das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit bei 24,1 liegt und damit 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende ist festzustellen, dass Aar im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (16,98 %) eine niedrigere Ausschüttung von 0 % aufweist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Gesamtbewertung der Aktie von Aar zeigt, dass sie aus technischer Sicht als "Gut" und aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird. Dies verdeutlicht die unterschiedlichen Perspektiven, aus denen Investoren die Aktie betrachten können.