AAR Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Analystenbewertung für die Aar-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt, dass sie 5 Mal als "Gut" und kein Mal als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig erhält die Aktie somit von institutioneller Seite das Rating "Gut". Auch die kürzlich abgegebene durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Aar-Aktie lautet "Gut" (1 Mal "Gut", 0 Mal "Neutral", 0 Mal "Schlecht). Die Aktienanalysten erwarten eine Entwicklung von 2,8 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 63,25 USD festgelegt, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt bewerten institutionelle Analysten die Aar-Aktie daher als "Gut".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aar-Aktie mit einem Wert von 18,81 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 30,91. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aar-Aktie bei 59,44 USD, während der aktuelle Kurs 61,53 USD beträgt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 64,72 USD, was eine Distanz von -4,93 Prozent zeigt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote "Neutral" für die technische Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Aar mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 Prozent in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.