AAR Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Aar wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 20,93, was einem Abstand von 64 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 58,3 entspricht. Auf dieser fundamentalen Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Aar eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Aar daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 63,25 USD. Dies könnte bedeuten, dass die Aktie um -1,05 Prozent fallen könnte, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 48,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie als "Neutral" betrachtet wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 58,45). Insgesamt erhält Aar somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf diesem Punkt der Analyse.