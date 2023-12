AAR Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "EDP":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aar liegt aktuell bei 24,1 und ist damit 22 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 30 in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aar-Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet. Dabei ergab sich ein Wert von 58,57 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 70,96 USD liegt (Unterschied +21,15 Prozent). Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (64,86 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt (+9,4 Prozent). Insgesamt wird die Aar-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Aar-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 48,81 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI (39,47) bestätigt diese Einschätzung, sodass die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende weist Aar eine Rendite von 0 Prozent auf, was 17,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen in dieser Branche eher unrentabel, weshalb sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.