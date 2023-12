AAR Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Der Aktienkurs von Aar verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,2 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industriesektor jedoch 84,23 Prozent unter dem Durchschnitt von 147,43 Prozent liegt. Auch die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 241,16 Prozent, wobei Aar aktuell um 177,96 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet hingegen darauf hin, dass die Aar-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten könnte, basierend auf 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Auch kurzfristig wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da im zurückliegenden Monat 1 positive und keine negativen Empfehlungen vorlagen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 63,25 USD, was einer erwarteten Performance von 1,36 Prozent entspricht, und somit zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Aar in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wird die Diskussionsstärke in den sozialen Medien als verringert eingestuft, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Aar als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24,1 liegt, was einem Abstand von 23 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,2 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Basis wird die Aktie als "Gut" empfohlen.