AAR Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Aar wird von Analysten nicht positiv eingeschätzt. Laut einer Analyse von Kommentaren in sozialen Medien war die Mehrheit der Meinungen negativ. Auch in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen über das Unternehmen diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schneidet Aar im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung mit einer Dividende von 0 % schlechter ab. Die Differenz zum Branchendurchschnitt beträgt 16,95 Prozentpunkte, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) der Aktie. Der aktuelle RSI-Wert von 100 zeigt an, dass die Aktie überkauft ist, was als negatives Signal interpretiert wird. Auch der RSI25-Wert von 75 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einstufung für den RSI.

Im Branchenvergleich erzielte Aar in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,18 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -2281,37 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors liegt die Aktie 1353,72 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.