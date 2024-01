AAR Aktie: Das Vertrauen entzogen!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Aar eine Performance von 30,18 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 20,79 Prozent, was eine Outperformance von +9,39 Prozent für Aar bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Aar eine Überperformance erzielen, da die mittlere Rendite in diesem Bereich bei 15,9 Prozent lag und Aar um 14,28 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformances erhält Aar ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Aar war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Diverse Kommentare in sozialen Medien sowie andere Wortmeldungen deuten darauf hin, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden kann.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Aar mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 16,96 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse der Aar-Aktie zeigt gemischte Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 59,2 USD, während der letzte Schlusskurs bei 59,56 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (65,79 USD) um -9,47 Prozent niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aar-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

