AAR Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Anlegerstimmung bezüglich des Unternehmens Aar war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es drei positive und zehn negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 19, was darauf hinweist, dass die Aktie laut KGV unterbewertet ist. Im Bereich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31, was bedeutet, dass Aar im Vergleich zu vergleichbaren Werten in der Branche mit einem KGV von 19,53 Euro um 38 Prozent weniger bewertet wird. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Aar, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Aar diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie führt und insgesamt ein "Schlecht"-Rating ergibt.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen für die Aar-Aktie abgegeben, wovon 4 Bewertungen "Gut" waren. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergab sich aus den durchgeführten Ratings ein durchschnittliches Kursziel von 63,25 USD, was ein Aufwärtspotential von 7,33 Prozent bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Aar-Aktie führt.