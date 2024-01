AAR Aktie: So kann man sich irren!

Die Aar-Aktie wird charttechnisch als "Neutral" eingestuft. Der Kurs liegt derzeit 10,43 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 1,3 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Tage. Die Dividendenrendite beträgt 0 %, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 % liegt. In Bezug auf die Dividende wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf Aar. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen ist geringer als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet weist die Aar-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,53 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 30 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend ein "Gut"-Rating.

