AAR Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aar beträgt 24, was im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt von 30,73 (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) eine Unterbewertung um ca. 22 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 70,96 USD etwa 10,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +21,65 Prozent und wird daher auch als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Aar in den letzten 12 Monaten eine Performance von 63,2 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche im Durchschnitt um 14,1 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +49,1 Prozent für Aar im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Industriesektor, der eine mittlere Rendite von 26,92 Prozent hatte, übertraf Aar diesen Durchschnittswert um 36,29 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat die Aktie von Aar eine starke Aktivität in der Anzahl der Beiträge und Diskussionen gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie führt.