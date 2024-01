AAR Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung bezüglich einer Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Aar diskutiert, wobei vor allem überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Aar beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs von Aar mit 58,55 USD inzwischen um -10,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung hingegen "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -1,3 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" für die beiden Zeiträume eingeschätzt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Aar im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,18 Prozent erzielt, was 14,89 Prozent über dem Durchschnitt (15,29 Prozent) der Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 19,79 Prozent, wobei Aar aktuell 10,39 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aar liegt bei 53,54, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird, und somit eine Bewertung als "Neutral" hervorruft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 75, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und somit zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.