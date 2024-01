AAR Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Aar-Aktie 4-mal eine positive Einschätzung gegeben, während sie kein einziges Mal neutral oder negativ bewertet haben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates für die Aar. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 61,17 USD, was die Analysten zu einer prognostizierten Entwicklung von 3,4 Prozent und einem mittleren Kursziel von 63,25 USD führt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Gesamteinschätzung der institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aar-Aktie überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 97,72 und einem RSI25-Wert von 70. Daher wird die aktuelle Situation als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aar-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 63,2 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche um durchschnittlich 241,66 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -178,45 Prozent für die Aar-Aktie bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 149,34 Prozent, wobei die Aar-Aktie 86,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt die Aar-Aktie derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

AAR kaufen, halten oder verkaufen?

