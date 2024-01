AAR Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Aar in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Aar wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aar-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 59,41 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (59,31 USD) liegt auf ähnlichem Niveau (Unterschied -0,17 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 64,83 USD, während der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,51 Prozent) liegt. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung. In Summe wird die Aar-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Aar von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zum Durchschnitt der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche ist die Performance von Aar in den letzten 12 Monaten um +9,78 Prozent gestiegen. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance von Aar um 9,7 Prozent über dem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.