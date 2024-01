AAR Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Die Aar-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 62,4 USD gehandelt, was einem Abstand von -4,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die kurzfristige Einschätzung der Aktie als "Neutral" eingestuft. Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +5,92 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Bei der Verwendung des Relative-Stärke-Index (RSI) zur Analyse, zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 97,78 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aar-Aktie überkauft ist. Dementsprechend erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet weder auf überkauftes noch überverkauftes Verhalten hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Abschnitt als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Aar in den vergangenen Wochen deutlich schlechter geworden ist. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

Die langfristige Meinung der Analysten fällt hingegen positiv aus, da die Aar-Aktie überwiegend mit "Gut"-Bewertungen versehen wird. Auch das kurzfristige Kursziel der Analysten liegt mit 63,25 USD über dem aktuellen Kurs von 62,4 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "Gut" eingestuft.