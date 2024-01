AAR Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Das Luft- und Raumfahrtunternehmen Aar schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dieser Unterschied beträgt 16,95 Prozentpunkte (0 % gegenüber 16,95 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Aar in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer überwiegend negativ eingestellt sind. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung durch die Redaktion für die Anlegerstimmung führt.

Im Bereich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aar derzeit bei 19,53 Euro, was 38 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31 Euro. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.