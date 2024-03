AAR Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Die Bewertung der Analysten für die Aktie von Aar ist überwiegend positiv. Von insgesamt 5 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 5 gut und 0 neutral oder schlecht. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, liegt bei 63,25 USD, was einer leichten Abnahme im Aktienkurs entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Aar jedoch 17,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was sie zu einem unrentablen Investment im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 17 Prozent in der Branche der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung macht. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie somit eine negative Einschätzung von der Redaktion.

Der Aktienkurs von Aar verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von 26,72 Prozent, was jedoch 16,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 42,98 Prozent im Industriesektor liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite von 51,73 Prozent in der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung liegt Aar sogar um 25,01 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine schlechte Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, mit positiven Diskussionen an 11 Tagen und neutralen Diskussionen an 3 Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Aar gemäß der Bewertung der Redaktion eine gemischte Einschätzung basierend auf den Bewertungen der Analysten, der Dividendenrendite, der Aktienkursentwicklung und der Anlegerstimmung.