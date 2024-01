AAR Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Die Aar-Aktie hat sich von ihrem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt und liegt nun bei einem Kurs von 58,81 USD, was einer Distanz von -10,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung, die als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, dem GD200, -0,76 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung auf dieser Basis führt. Insgesamt wird die Aar-Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0 Prozent, was 16,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, 16,96) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aar-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

In den letzten zwei Wochen wurde Aar von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft wird. Daher insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Basierend darauf wird Aar mit einem Wert von 19,53 als deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" eingestuft und daher als unterbewertet betrachtet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,42, was einen Abstand von 38 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.