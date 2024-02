AAR Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Aar beträgt das aktuelle KGV 20, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", die im Durchschnitt ein KGV von 33 haben, deutlich unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Aar im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 19,25 Prozent erzielt hat, was mehr als 225 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 408,09 Prozent, während Aar mit 388,84 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aar liegt bei 31,56, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 32,49, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral" aufgrund dieses Gesamtbildes.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie der Aar zeigt, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 5 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen wurde, was langfristig eine "Gut"-Einstufung ergibt. Im zurückliegenden Monat gab es 1 Gut, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel einstuft. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 63,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 66,51 USD liegt, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -4,9 Prozent führt und somit eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Aar die Einschätzung "Gut".