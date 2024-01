AAR Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Die Diskussionen rund um Aar auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Die Aktie von Aar wird somit bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche erzielte Aar in den letzten 12 Monaten eine Performance von 63,2 Prozent, was jedoch eine Underperformance von -178,45 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Aar um 86,14 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dessen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den zurückliegenden 12 Monaten haben Analysten Aar 4-mal die Einschätzung "Gut" und 0-mal die Einschätzung "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch der aktuelle Kurs von 61,17 USD wird von den Analysten betrachtet, die eine Entwicklung von 3,4 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 63,25 USD erwarten. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent hat Aar momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (16,94%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche beträgt -16. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aar-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.