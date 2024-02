AAR Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Aar ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führt.

Im Branchenvergleich weist der Aktienkurs von Aar im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor eine Rendite von 19,25 Prozent auf, was mehr als 225 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von 407,27 Prozent, wobei Aar mit 388,02 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 20,22 und liegt damit 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Aar in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis bewertet die Aar-Aktie als "Gut", basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 5 eine positive Einschätzung abgaben. In Bezug auf den vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, wobei die Analysten insgesamt ein Kursziel von 63,25 USD erwarten, was einer Abwärtsbewegung von -7,34 Prozent entspricht. Insgesamt führen die Analystenschätzungen zu einer neutralen Bewertung.