AAR Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Aar wurde eine hohe Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aar-Aktie bei 68,8 USD liegt, was einen positiven Abstand von +14,69 Prozent zum GD200 (59,99 USD) bedeutet. Auch der GD50 von 63,33 USD weist einen positiven Abstand von +8,64 Prozent auf. Somit wird der Aktienkurs insgesamt positiv bewertet.

Analysten bewerten die Aar-Aktie aktuell ebenfalls positiv, mit 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Abwärtspotential von -8,07 Prozent, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aar-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,25 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -384,7 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit 223,52 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem insgesamt negativen Rating in dieser Kategorie.