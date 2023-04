AAR Aktie im Fokus: Experten empfehlen Kaufempfehlung!

In den vergangenen drei Monaten wurden insgesamt eine Analystenbewertung für das Wertpapier von AAR veröffentlicht. Diese fiel durchweg positiv aus, mit einer “Gut”-Einschätzung als Resultat. Der Blick auf den zurückliegenden Monat zeigt ebenfalls ausschließlich positive Empfehlungen, was die Aktie laut institutioneller Sicht kurzfristig als einen “Gut”-Titel klassifiziert.

Im Rahmen der Bewertungen ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 0.60 USD. Dies entspricht einem Abwärtspotenzial von -98,74 Prozent gemessen am letzten Schlusskurs von 47,70 USD. Infolgedessen wird eine Kaufempfehlung im Umfang der genannten Zielmarke ausgesprochen.

Zusammenfassend kann AAR eine solide Einschätzung erzielen und erweist sich damit insbesondere kurzfristig als interessante Option für Investoren und Trader.

