AAR Aktie: Finger Weg!

Der Aktienkurs von Aar wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") als unterdurchschnittlich bewertet. Mit einer Rendite von 30,18 Prozent liegt Aar mehr als 1350 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Innerhalb der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 2307,57 Prozent, wobei Aar mit 2277,39 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt dazu, dass die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aar derzeit bei 19 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Aar 19,53 Euro zahlt, was 38 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aar-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 59,17 USD, während der letzte Schlusskurs bei 58,93 USD liegt, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 65,79 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -10,43 Prozent darunter liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Aar. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist ebenfalls im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Aar wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.