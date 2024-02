AAR Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Die Aar-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, mit 5 "Gut"-Bewertungen und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Auch in aktuellen Berichten kommt das durchschnittliche Rating auf "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) für das Aar-Wertpapier. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 63,25 USD, was einem Abwärtspotential von -8,07 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Aar eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Aar-Aktie einen Wert von 8,79 für den RSI7 (sieben Tage) und 28,34 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche erzielte Aar in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,25 Prozent, während die Branche im Durchschnitt um 403,95 Prozent gestiegen ist, was zu einer Underperformance von -384,7 Prozent führt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 242,77 Prozent, wobei Aar 223,52 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität für die Aar-Aktie, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.