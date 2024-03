AAR Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Die Aktie von Aar wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die auf dem gleitenden Durchschnitt basiert. Dabei wurde festgestellt, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 61,08 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 63,8 USD liegt somit auf ähnlichem Niveau, mit einer Abweichung von +4,45 Prozent. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 62,28 USD, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+2,44 Prozent Abweichung). Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Aar-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Aar basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Aar überwiegend positiv diskutiert, mit 13 Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün stand. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral. Auch aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Des Weiteren wurde das Sentiment und der Buzz rund um Aar über einen längeren Zeitraum hinweg betrachtet. Dabei wurde eine erhöhte Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was die Gesamtbewertung von Aar in diesem Punkt auf "Gut" festlegt.

Abschließend wurde die Aktie auch auf fundamentalen Grundlagen analysiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aar liegt bei 20,22, was im Vergleich zum Branchenmittel in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche deutlich günstiger ist. Das Branchen-KGV liegt bei 33,49, was zu einer Unterbewertung der Aktie führt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.