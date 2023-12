AAK Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktie von Aak auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Aak in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse beinhaltet die Untersuchung trendfolgender Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der die 50- und 200-Tage-Durchschnitte betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Aak-Aktie beträgt derzeit 202,56 SEK, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (220,8 SEK) liegt, was einer Abweichung von +9 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 214,72 SEK, was einer Abweichung von +2,83 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Aak-Aktie wird der 7-Tage-RSI mit 32 Punkten bewertet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 48,99, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen konnte bei Aak keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weder in Bezug auf besonders positive oder negative Themen noch in Bezug auf die Stärke der Diskussion. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Aak daher für diese Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

