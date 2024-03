AAK Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die Aak-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 7, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis 41,55, was auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aak-Aktie derzeit 3,79 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf der anderen Seite liegt die Aktie im Vergleich zu den letzten 200 Tagen um 13,06 Prozent über dem GD200, was zu einer positiven Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und in den sozialen Medien keine starken Diskussionen über die Aktie stattfanden. Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz führt zu einer neutralen Einschätzung, da die Diskussionsintensität normal war und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigte.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Aak-Aktie basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Buzz-Faktor.