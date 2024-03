AAK Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Aktuell weist die Aak-Aktie einen RSI-Wert von 7 für die letzten 7 Tage auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 41,55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Aak.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aak-Aktie derzeit 3,79 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf 200-Tage-Basis hingegen liegt die Aktie 13,06 Prozent über dem GD200 und erhält daher eine insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aak-Aktie in den letzten Monaten im üblichen Rahmen lag, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine eher neutrale Bewertung hin. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Aak.

Das Anleger-Sentiment, welches ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie ist, zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aak-Aktie. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Zusammenfassung ergibt sich damit bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Aak-Aktie.