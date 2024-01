AAC Technologies Holdings Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Aac hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 17,08 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -13,16 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Aac im Branchenvergleich eine Outperformance von +30,23 Prozent erreicht hat. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor hat Aac mit einer Rendite, die 27,63 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt, eine starke Performance gezeigt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aac bei 36,52, was unter dem Branchendurchschnitt von 53,82 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von Aac liegt bei 16,64 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 21,2 HKD liegt, was einer Überperformance von +27,4 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 19,67 HKD, was einer Abweichung von +7,78 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie sowohl auf Basis des GD200 als auch des GD50 als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Aac mit einer Ausschüttung von 0,91 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (5,47 %) niedriger. Die Differenz von 4,56 Prozentpunkten führt dazu, dass die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft wird.