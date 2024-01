AAC Technologies Holdings Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Aktienkurs von Aac verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,08 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche von -10,01 Prozent eine Überperformance von 27,09 Prozent darstellt. In der Branche der elektronischen Geräte und Komponenten liegt die mittlere jährliche Rendite bei -13,08 Prozent, während Aac aktuell 30,15 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aac verläuft derzeit bei 16,56 HKD, während der Aktienkurs bei 22,55 HKD liegt, was einen Abstand von +36,17 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 18,96 HKD erreicht, was einer Differenz von +18,93 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume die Einstufung "Gut".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aac mit einem Wert von 36,52 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 53,84, was einer Unterbewertung von 32 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Aac liegt bei 68,35, was auf eine neutrale Marktsituation hinweist. Der RSI25 für die Aac bewegt sich bei 38, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".