AAC Technologies Holdings Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Aktie von Aac hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,08 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 24,76 Prozent darstellt. Im Branchenvergleich mit "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -13,29 Prozent, wobei Aac aktuell 30,37 Prozent über diesem Wert liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Aac festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, weshalb Aac in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Aac mit 0,91 Prozent 4,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", was die Aktie zu einem unrentablen Investment macht und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aac beträgt aktuell 36,52 und liegt damit 31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53 in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser Unterbewertung erhält Aac auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung.