AAC Technologies Holdings Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Aac-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0,58 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies entspricht einer Differenz von -4,9 Prozent im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Dividendenpolitik der Aac-Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Aac ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,58 als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs der Aac-Aktie von 20,85 HKD eine Entfernung von +25,23 Prozent vom GD200 (16,65 HKD), was als positiv bewertet wird. Darüber hinaus liegt der GD50 bei 19,8 HKD, was einem positiven Abstand von +5,3 Prozent entspricht. Demnach wird der Kurs der Aac-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität in Bezug auf Aac ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Darüber hinaus zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aac-Aktie.