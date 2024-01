AAC Technologies Holdings Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Aac-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,58 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Differenz von -4,9 Prozent zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht" für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aac einen Wert von 36, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,58 als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aac-Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aac-Aktie liegt bei 65,28, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dementsprechend erhält die Aktie eine Bewertung von "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse signalisiert der aktuelle Kurs der Aac-Aktie von 20,85 HKD eine Entfernung von +25,23 Prozent vom GD200 (16,65 HKD), was als "Gut"-Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, weist einen Kurs von 19,8 HKD auf, was zu einem Abstand von +5,3 Prozent führt. Insgesamt wird der Kurs der Aac-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

AAC Technologies Holdings kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich AAC Technologies Holdings jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen AAC Technologies Holdings-Analyse.

AAC Technologies Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...