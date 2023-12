AAC Clydee AB Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die technische Analyse der Aac Clyde Space zeigt, dass der aktuelle Kurs von 32,2 SEK um +43,81 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was als kurzfristig "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +411,11 Prozent, wodurch die Einstufung insgesamt als "Gut" erfolgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass im vergangenen Monat die Stimmung der Anleger getrübt war, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab, dass die Anleger die Aac Clyde Space in den letzten zwei Wochen eher neutral bewerteten, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich, dass die Aktie von Aac Clyde Space derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aufweist, was 3,24 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung liegt und daher als "Schlecht" bewertet wird.