AAC Clydee AB Aktie: Abwarten

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Aac Clyde Space wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aac Clyde Space derzeit bei 38,4 SEK, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -4,36 Prozent, was als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aac Clyde Space-Aktie hat einen Wert von 60, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein neutraler Rating für Aac Clyde Space.