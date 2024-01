AAC Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Aac verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 28,61 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -12,96 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +41,57 Prozent für Aac führt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte Aac mit einer Rendite, die 40,65 Prozent über dem Durchschnittswert lag, überzeugen. Diese überdurchschnittliche Performance in beiden Bereichen hat dazu geführt, dass Aac in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten hat.

Der Relative Strength Index (RSI) von Aac liegt bei 65,28, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral"-Situation gilt. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie daher als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Aac mit 0,58 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, der einen Wert von 5,48 aufweist. Dies ergibt eine Differenz von -4,9 Prozent zur Branchen-Durchschnittsrendite und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aac-Aktie.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Aac-Aktie von 20,85 HKD mit einer Entfernung von +25,23 Prozent vom GD200 (16,65 HKD) als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 19,8 HKD auf, was zu einem Abstand von +5,3 Prozent führt und ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aac-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.