AAC Aktie: Das ist die Höhe!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen während des analysierten Zeitraums zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Zudem diskutierten die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Aac. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Bei der technischen Analyse der Aac-Aktie kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der aktuelle Wert beträgt 16,39 HKD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 23,8 HKD liegt (Unterschied +45,21 Prozent). Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie somit als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,92 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+32,81 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aac-Aktie bei der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 36,52, was 31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 53 liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet ist die Aktie daher unterbewertet und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Verglichen mit anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aac-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 17,08 Prozent erzielt, was 24,76 Prozent über dem Durchschnitt (-7,68 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -13,29 Prozent, wobei Aac aktuell 30,37 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auch auf dieser Ebene insgesamt mit einem "Gut" bewertet.